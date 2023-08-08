В Госдепе заявили, что не призывали Украину отказаться от переговоров

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер рассказал, что Штаты не призывали Киев отказываться от каких-либо мирных переговоров. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова политика.

Миллер очень удивился, услышав заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Штаты принуждали Украину отказываться от идеи мирных переговоров. Ранее российский политик назвала ложью то, что РФ сама отказалась от этой идеи.

По мнению Захаровой, США запретили какие-либо переговоры с Россией в сентябре прошлого года.