Зеленский высказался о встрече с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы» кандидату в президенты США Дональду Трампу на встрече в Нью-Йорке.

Итоги этого разговора украинский лидер прокомментировал в своем своем телеграм-канале.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы», — написал он.

Зеленский также отметил, что они обсудили обстановку на Украине, а также последствия войны для России и Украины.

Украинский лидер добавил, что все участники конфликта на Украине заинтересованы в справедливом мире.

Ранее сообщалось о том, что встреча Зеленского с Трампом вряд ли спасет его «план победы» от провала.