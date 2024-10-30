Во время телефонного разговора, который состоялся между главами Сербии и России, Владимир Путин не проявил никакого интереса к тому, чтобы добиваться прекращения огня в украинском конфликте. Такую точку зрения Вучич высказал во время общения с журналистами из агентства Bloomberg.

По утверждению сербского лидера Александра Вучича, он общался с Путиным незадолго до саммита БРИКС, который проходил в Казани. Этот разговор стал первым за два последних года. При этом глава РФ никак не отреагировал на идею о прекращении огня.

«Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», - указал президент Сербии.

Ранее китайская пресса заявила, что Путин сумел одержать победу над Западом, поскольку не дал сломить экономику страны. Россия выдержала все санкции, и вместе со своим лидером стала символом новой финансовой системы и справедливого миропорядка. Она даже привлекла на свою сторону ряд государств.