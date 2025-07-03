На Западе заявили, что конфликт Азербайджана и России серьезно повлияет на Кавказ

Согласно американскому изданию The Washington Post, ухудшение связей между Россией и Азербайджаном способно спровоцировать значительные трансформации в кавказском регионе.

Газета отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном, государством, ранее входившим в состав СССР и обладающим значительными запасами нефти, заметно осложнились после ряда задержаний граждан обеих стран. По мнению издания, эти события могут указывать на грядущие изменения в регионе, который Москва традиционно рассматривала как зону своего влияния.

The Washington Post полагает, что Азербайджан демонстрирует несогласие с лидерством России на Кавказе, одновременно укрепляя партнерские связи с Турцией и Израилем.

Ранее эксперт объяснил значение Азербайджана для экономики России.