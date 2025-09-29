В Брюсселе рассматривают план по ограничению свободы передвижения для сотрудников российских дипломатических миссий и членов их семей. По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, подобные инициативы являются очередным проявлением русофобской истерии, охватившей Европу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Раскрывая тему возможного визового ужесточения, политик пояснил, что Москва неизбежно ответит симметричными мерами. Ответные ограничения для представителей стран ЕС в России могут быть не менее жесткими, а возможно, и превзойдут первоначальные санкции. Такой шаг Запада не является конструктивным и не несет никакой практической пользы его инициаторам.

По его словам, последствия подобных решений приведут лишь к дальнейшей деградации и без того сложных отношений между Россией и Европой. Дипломатический диалог, который и так находится в глубоком кризисе, будет окончательно подорван. Европейские представительства в Москве, чья деятельность, по словам сенатора, сводится к враждебным заявлениям, рискуют полностью утратить остатки функциональности.

Сенатор резюмировал, что итогом этой конфронтации станет очередной виток напряженности, который больнее всего ударит по самим странам Евросоюза. Таким образом, Брюссель своими руками готовит себе новые трудности, не получая от своих ограничений никаких дивидендов.

Ранее сообщалось, почему Лавров не стал вступать с Трампом в дипломатическую дуэль.