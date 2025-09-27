«Бумажный тигр»: почему Лавров не стал вступать с Трампом в дипломатическую дуэль?
Лавров назвал высказывания Трампа о «бумажном тигре» дипломатическим приемом
В сфере публичной дипломатии существует широкий арсенал методов, подходов и каналов воздействия, отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на заявление президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».
Напомним, американский лидер в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что действия России на Украине носят «бесцельный» характер, и обозначил РФ как «бумажного тигра». Впоследствии он отказался от использования этой формулировки.
«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен - "бумажный тигр" - через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром". Он ответил отрицательно», - сказал министр в ходе пресс-конференции в субботу.
Ранее Лавров назвал попытки вернуть Украину к границам 2022 года политической слепотой.