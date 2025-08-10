В Госдуме потребовали от Зеленского «помалкивать в тряпочку»
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет резко раскритиковал киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для такого высказывания стал отказ украинского лидера идти на территориальные уступки перед встречей президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Народный избранник отметил, что президент Украины, который апеллирует к основному закону страны, не является незаменимым и всё ещё не достиг уровня государственного деятеля.
«Его номер шестнадцатый, и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — заявил Шеремет.
В ночь на 9 августа глава Белого дома Дональд Трамп объявил о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в штате Аляска. В своём заявлении он также коснулся перспектив урегулирования ситуации на Украине и возможного обмена территориями между Украиной и Россией.
В ответном обращении сам Зеленский дерзко заявил, что категорически не рассматривает подобную возможность территориальных уступок. По его мнению, это противоречило бы основному закону страны.