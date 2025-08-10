Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет резко раскритиковал киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости . Поводом для такого высказывания стал отказ украинского лидера идти на территориальные уступки перед встречей президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Народный избранник отметил, что президент Украины, который апеллирует к основному закону страны, не является незаменимым и всё ещё не достиг уровня государственного деятеля.

«Его номер шестнадцатый, и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — заявил Шеремет.

В ночь на 9 августа глава Белого дома Дональд Трамп объявил о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в штате Аляска. В своём заявлении он также коснулся перспектив урегулирования ситуации на Украине и возможного обмена территориями между Украиной и Россией.

В ответном обращении сам Зеленский дерзко заявил, что категорически не рассматривает подобную возможность территориальных уступок. По его мнению, это противоречило бы основному закону страны.