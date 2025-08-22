Дональд Трамп планирует пригласить Путина на ЧМ-2026 в США

Дональд Трамп заявил о возможности приглашения Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, отметив, что решение будет зависеть от развития международной обстановки. Об этом сообщает РИА Спорт.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить российского лидера Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в следующем году. Он уточнил, что все будет зависеть от того, как сложится ситуация на международной арене, добавив, что многое может измениться уже в ближайшие недели.

Комментируя это заявление, Трамп продемонстрировал свою фотографию с Путиным, сделанную во время их последней встречи на Аляске 15 августа, которую он назвал замечательной.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории турниром, который будут совместно принимать три страны. Он обещает стать рекордным по количеству участников — в финальной стадии сыграют 48 национальных сборных.

