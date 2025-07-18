В Госдуме рассказали о судьбе WhatsApp: мессенджер призвали готовиться к уходу из РФ

Первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, подлежащего ограничениям в России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин — правительство должно представить предложения по дополнительным мерам регулирования до 1 сентября 2025 года.

«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta**, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента», — отметил Горелкин.

По информации депутата, WhatsApp ежедневно пользуются 68% россиян. Однако, по словам Горелкина, если сервис не будет соответствовать требованиям российского законодательства, его работу могут ограничить.

При этом Telegram, по мнению депутата, в «черный список» не попадет, если продолжит соблюдать российские законы.

В качестве альтернативы WhatsApp рассматривается отечественный мессенджер Max от корпорации VK, запущенный в бета-тестировании в марте 2025 года. Он поддерживает текстовые и голосовые сообщения, звонки, пересылку файлов до 4 ГБ, а в ближайшее время получит функции каналов, комментариев и улучшенные настройки приватности.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост с опровержением об ограничении его работы в России.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной компанией.

** Росфинмониторингом внесена в перечень террористов и экстремистов.