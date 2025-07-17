Дуров ответил на слухи о «приземлении» Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о планах мессенджера открыть представительство в России. Он опубликовал короткий пост с пояснением.

Пост с пометкой «100%» стал ответом на опубликованные в СМИ сообщения о возможном «приземлении» сервиса по российскому законодательству. Закон, действующий с 2022 года, требует от иностранных IT-компаний с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей создавать российские юридические лица. Хотя Telegram действительно зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместил форму обратной связи, источники, близкие к команде Дурова, утверждают, что таких планов не было.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — говорится в сообщении.

Дуров называет последние публикации частью «кампании по дискредитации», напоминая о недавнем фейке про уход Telegram из России. Основатель подчеркивает приверженность принципам приватности и свободного доступа к информации, которые компания защищает уже 12 лет.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram готовится к легализации в России.