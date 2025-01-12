В Госдуме рассмотрят конкретизацию понятия «отпуск»

Депутатами Брянской облдумы внесен в нижнюю палату парламента законопроект, который направлен на устранение правовой неопределенности в понятии «отпуск».

Данным правовым актом рекомендуется внести изменения в ст. 107 ТК РФ, где указано, что самым продолжительным видом отдыха является отпуск. При этом само данное понятие применяется в данной статье без дополнительной конкретизации и пояснений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, согласно ТК РФ, в понятие «отпуск» включаются не только отпуск, предоставляемый конкретно для отдыха, а также и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком, учебный отпуск и т.д.

Таким образом, указанный законопроект предлагает закрепить в данной статье ТК РФ, что термин «отпуск» относится к ежегодным оплачиваемым отпускам.

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