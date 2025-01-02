Эксперт Виноградов назвал условия выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году уйти на заслуженный отдых имеют право граждане, которые не просто достигли определенного возраста, но и накопили определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и лет стажа, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

ИПК рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии.

Тем, кто собирается уйти на заслуженный отдых в этом году, нужно иметь не менее 30 ИПК.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2025 году составляет 15 лет. Туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы, а также работа по трудовым договорам.

Также предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, при условии, если они соответствуют определенным критериям, добавил Виноградов.

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