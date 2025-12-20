В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг после заявления Путина

В Государственную думу РФ внесут на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, сообщил ТАСС заместитель комитета по информполитике Андрей Свинцов.

Соответствующее решение, подчеркнул он, принято после обращения к президенту РФ Владимира Путина во время прямой линии. Глава государства назвал оккультные и магические услуги «бредом», который наносит существенный ущерб гражданам, и заявил о необходимости борьбы с этим явлением.

«Я буду вносить в третий раз законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков. Я надеюсь, что после того, как президент высказался <…>, правительство переосмыслит и уже даст положительное заключение на мой законопроект», — сказал Свинцов.

Депутат рассчитывает, что это придаст инициативе необходимый политический вес и позволит преодолеть прежнее сопротивление.

Ожидается, что законопроект установит запрет на распространение любой рекламы услуг, связанных с оккультизмом, магией, гаданиями (включая таро и хиромантию), астрологией с целью извлечения прибыли и прочими подобными практиками.

Точные формулировки и механизмы регулирования станут известны после внесения документа на рассмотрение нижней палаты парламента.

