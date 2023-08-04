В ГУР Украины назвали сложной для ВСУ ситуацию на фронте

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ситуация для ВСУ на фронте остается сложной. Об этом он заявил в интервью одному из северомакедонских изданий.

В связи с этим Скибицкий призвал передать украинским военным больше оружия, в том числе дальнобойного.

«Ситуация на поле боля сложная», – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что украинская армия испытывает дефицит в боеприпасах и средствах ПВО.

В четверг, 3 августа, о том, что обстановка на фронте для украинских военных остается сложной, сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Запад сократил поставку вооружения и боеприпасов на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов на фронте, а силы ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают свои задачи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что с начала «контрнаступа» ВСУ потеряли порядка 26 тысяч военнослужащих и около трех тысяч военной техники.