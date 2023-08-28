В Хургаде ищут пропавшую российскую туристку

В Египте, в курортном городе Хургада, приступили к поискам пропавшей жительницы России. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщило издание 78.ru.

По данным источника, многодетная мать пропала еще в субботу, 26 августа, у острова Гифтун. Он находится южнее Хургады. Россиянка вместе с мужем участвовала в погружении под воду. Их сопровождали специалисты. Отмечается, что в какой-то момент женщина исчезла из поля зрения, и ее начали искать.

По информации гидов, мужчина и женщина превысили максимальную глубину погружения, но супругу пропавшей удалось подняться без последствий.

Семья из России воспитывает четырех детей.

Хургада – один из самых популярных египетских курортов среди россиян. Город расположен на берегу Красного моря. В начале июня именно в этом городе акула напала на российского туриста. Мужчина приехал на отдых из Архангельска. На распространившихся кадрах видно, как россиянин зовет на помощь отца, а хищник пытается утащить его на дно.

Ранее Al Arabia сообщила, что акулу, напавшую на российского туриста, забальзамируют и поместят в институт морских наук в Хургаде.