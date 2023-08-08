В Индии оппозиция требует отставки Моди из-за межэтнического конфликта в штате Манипур

Оппозиция Индии начала во вторник обсуждение в парламенте вотума недоверия правительству Нарендры Моди из-за пассивного поведения премьер-министра в отношении межэтнического конфликта в штате Манипур, пишет Associated Press.

«Если горит Манипур, то горит Индия. Если Манипур разделен, то Индия разделена», – заявил депутат Гаурав Гогой, открывая дебаты по этому предложению.

Отмечается, что Моди в течение трех месяцев хранил молчание по поводу событий в Манипуре. В четверг он должен выступить в парламенте. Впрочем, как указывает Associated Press, ему не стоит беспокоиться о вотуме недоверия. Предложение о нем будет провалено, так как Индийская народная партия Моди имеет в парламенте абсолютное большинство.

Межэтнические столкновения в северо-восточном штате Манипур начались в начале мая. Все началось с того, что мигранты из племени мейтей потребовали предоставить им статус так называемой зарегистрированной касты, что давало бы ряд льгот и привилегий. Представители племени куки, коренное население штата, сочли это покушением на свои права. С начала конфликта число жертв достигло 142 человек.