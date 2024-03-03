В Ингушетии продолжает действовать режим КТО

В Карабулаке в Ингушетии продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). На данный момент продолжается нейтрализация боевиков, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Ночью 3 марта в многоквартирном доме в Карабулаке велась борьба с террористами, засевшими на одном из этажей. После этого в регионе была объявлена контртеррористическая операция. Всю ночь были слышны автоматные очереди и взрывы гранатометных выстрелов. На месте продолжает работать спецназ ФСБ.

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», — сказал собеседник агентства.

Операция по уничтожению боевиков проходит на улицах Рабочая, Набережная, Осканова и Джабагиева.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики, которых обнаружили в одной из квартир Карабулака, намеревались совершить резонансные преступления в регионе террористического характера.

1 марта стало известно, что оперативники нашли в районе Карабулака схрон боеприпасов. Его обнаружили на чердаке одного из заброшенных дачных домов на южной окраине города.

Ранее мы сообщали, что в небе на Крымом системы ПВО сбили 38 вражеских беспилотников.