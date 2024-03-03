Над Крымом сбили 38 вражеский беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. По информации ведомства, над полуостровом было сбито 38 вражеских беспилотников.

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать объекты на территории Крыма ночью, 3 марта.

В связи с инцидентом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе «Таврида» в направление Феодосии и Керчи временно перекрыто. Кроме того, на два часа было остановлено движение по Крымскому мосту.

По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко заявил, что движение автобусов по «Тавриде» также приостановлено. Поезда при этом ходят в обычном режиме.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых БПЛА в регионах страны. Ранее из-за падения дрона в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек.

1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также был перекрыт Крымский мост.