В Иране сменили замглавы МВД из-за теракта в мечети

Глава иранского МИД Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя Мохаммада Резу Голямрезу после того, как началось расследование по делу о теракте в мечети Шахчерах в городе Шираз. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim .

Новость об отставке зама была опубликована в местных СМИ после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Известно, что во время этого разговора, глава государства потребовал от собеседников найти всех причастных к этому теракту.

В сообщении агентства сообщается, что местный МВД после этого сообщил о смене зама. Там также уточнили, что подробностей об этом ведомство не сообщало.

Иранское агентство IRIB сообщило подробности о карьере уволенного чиновника за 2 предшествующих инциденту месяца. Они сообщили, что экс-замглавы МВД в это время утратил популярность среди политических деятелей государства из-за циркуляра, который осудили все губернаторы.

При этом, агентство не сообщает о связи конфликта Голямрязу и чиновников со случившимся терактом.

На мечеть напали двое террористов. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 8 были ранены.