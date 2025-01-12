В Ирландии назвали западного чиновника – главную угрозу Киеву
В Ирландии назвали Джонсона ключевой угрозой Украины
Фото: [Соцсети]
По словам ирландского журналиста Чея Боуза, бывший глава британского правительства Борис Джонсон в связи со своим призывом к гражданам страны пойти на военную службу, является главной угрозой Незалежной. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Так, экс-премьер Великобритании советовал гражданам своей страны не считать службу «некрутой» или «неэтичной» и рассмотреть все ее преимущества.
По мнению западного журналиста, аналогично Зеленскому этот лжец развязывает войну, из которой выйдет лишь победителем, поэтому и является опасным существом.
Ранее сообщалось, что в США рекомендовали Киеву отказаться от вступления в НАТО.