Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европейском союзе (ЕС) недостаточно ресурсов для оказания финансовой помощи Украине. Об этом политик рассказал в интервью газете El Pais .

«У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор покрывали. Но средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты», – отметил Альбарес.

С начала специальной военное операции РФ на Украине страны Евросоюза начали активную поддержку Киева, отправляя на нужды ВСУ оружие и финансы. Почти два года правительства таких государств закладывали определенную помощь на помощь Украине.

Накануне газета Politico, ссылаясь на анонимные источники в Европе, сообщила, что ЕС уже в декабре текущего года может ожидать серьезный политический кризис из-за Украины, а также позиции в отношении конфликта со стороны Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркивал, что данные Европейской комиссии о том, что Киев выполнил все семь необходимых условий для начала переговоров с союзом, являются ложными.

В последнее время западная пресса все чаще пишет о том, что внимание к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому начинает исчезать. Это связывают и с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем, а также с неудачами так называемого украинского «контрнаступа».

Ранее стало известно, что Сенат США заблокировал выделение помощи Украине. Против поддержки Киева выступили 51 член верхней палаты. Только 49 человек проголосовали за документ.