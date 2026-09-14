«Для безопасности детей». Школу в одном из поселков Бурятии перевели на дистант из-за медведей

Школьники поселка Усть-Баргузин в Бурятии переведены на удаленный формат обучения из-за угрозы выхода медведей. Об этом ТАСС сообщили в администрации Баргузинского района.

«Перевели на дистант с 14 сентября. Мера временная. Для безопасности детей», — сообщили в администрации.

До этого вблизи населенного пункта видели медведя.

На удаленное обучение также перешли воспитанники местной детской школы искусств (ДШИ). Дистанционный формат будет действовать до отдельного распоряжения. Преподаватели через родительские группы в мессенджерах сообщат порядок проведения занятий и задания. О дате возвращения к очным занятиям проинформируют позже, сообщила директор Усть-Баргузинской ДШИ Светлана Гаськова.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области ломившегося в дом медведя дачники заставили уйти матом.