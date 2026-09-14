«Слово не воробей». Сахалинку оштрафовали на 10 тыс. за оскорбление власти

Поводом стало видео, опубликованное в октябре 2024 года в одной из групп мессенджера Telegram (маркировка 18+), под которым фигурантка под сетевым псевдонимом оставила комментарий, унижающий достоинство представителей муниципальных органов, прокуратуры и судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба судов Сахалинской области.

Эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Однако городской суд вынес постановление о признании ее виновной в административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сахалинский областной суд рассмотрел жалобу с требованием прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения. Вышестоящая инстанция оставила постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что дачница из Татарстана назвала главу СНТ наглым карасем и получила штраф в суде.