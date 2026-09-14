«Теперь это доступно всем». В ОМС включили операции при тяжелом ожирении

С 2026 года операции, направленные на снижение веса, включены в программу обязательного медицинского страхования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По данным фонда, застрахованные граждане могут бесплатно получить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические вмешательства.

Хирургическое лечение предусмотрено для пациентов с индексом массы тела выше 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями, такими как дыхательная недостаточность и сахарный диабет второго типа.

На 2026 год в территориальных программах ОМС запланировано более 1800 квот на такие операции. Дополнительно 800 квот выделено на федеральном уровне.

Ранее сообщалось о том, что врач Шаманская рекомендовала правило 80/20 в питании для поддержания веса.