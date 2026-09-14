«Теперь это доступно всем». В ОМС включили операции при тяжелом ожирении
Фонд ОМС: с 2026 года операции при тяжелом ожирении можно сделать бесплатно
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С 2026 года операции, направленные на снижение веса, включены в программу обязательного медицинского страхования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.
По данным фонда, застрахованные граждане могут бесплатно получить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические вмешательства.
Хирургическое лечение предусмотрено для пациентов с индексом массы тела выше 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями, такими как дыхательная недостаточность и сахарный диабет второго типа.
На 2026 год в территориальных программах ОМС запланировано более 1800 квот на такие операции. Дополнительно 800 квот выделено на федеральном уровне.
Ранее сообщалось о том, что врач Шаманская рекомендовала правило 80/20 в питании для поддержания веса.