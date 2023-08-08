В Японии официально запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателем более 1,9 литров

В Японии вступил в силу запрет на экспорт бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.

Официально запрещено поставлять в РФ автомобили и другие товары с 9 августа с 18:00 по московскому времени.

28 июля власти Японии приняли окончательное решение о запрете экспорта указанных транспортных средств. Эти шаги стали частью очередного пакета санкций против России.

Под ограничения попали также около 750 наименований различных товаров. В том числе и шины для крупногабаритных авто, яхты, автомобильные кресла и замки, керамические товары, бумага, стекло, текстильные изделия, фото и видеотехника.

После начала специальной военной операции на Украина страны Запада, а также Япония и Южная и Корея начали вводить санкции в отношении РФ. Со стороны Европейского союза был принят 11-й пакет санкций против России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в отношении России вводятся беспрецедентные санкции. Несмотря на это, подчеркивал глава государства, у РФ есть возможности противостоять им.