В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник

В Калужской области сбили седьмой за сутки украинский беспилотник, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владислав Шапша.

Ранее он сообщил, что силы ПВО сбили на юго-западе области 6 дронов, пролетавших через регион. В результате работы средств противовоздушной обороны никто не пострадал.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник», – написал Шапша.

Он добавил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

Калужская область располагается примерно в 260 километров от Москвы. 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать объекты столицы с помощью БПЛА. По информации Министерства обороны РФ, силы ПВО сбили в Подмосковье два аппарата, еще один – был подавлен с помощью РЭБ.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник попал в башню «IQ-квартала», который расположен в «Москва-Сити». В результате попадания дрона в здании повыбивало окна. Атака украинских дронов на Москву стала шестой за последние три месяца.

В начале июля в Калужской области также сбили беспилотник. По информации Mash, это произошло в районе села Валуево в Новой Москве. Источник ТАСС заявил, что БПЛА подавили с помощью РЭБ.