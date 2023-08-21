В Камеруне рассказали о повышенных ожиданиях африканцев от саммита БРИКС

Африка возлагает большие надежды на то, что саммит БРИКС определит конкретные шаги по созданию многополярного мира. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе а Тиати.

Африканцы ждут, что БРИКС введет свою валюту, что освободит континент от господства американского доллара. Собеседник агентства отметил огромный риск для мировой финансовой системы при ситуации, когда США используют свое лидирующее положение, угрожая санкциями странам, которые не хотят развиваться в русле американской политики.

Также в Африке ожидают, что саммит рассмотрит возможности открытия отделений Нового банка развития БРИКС в странах континента.

В ЮАР называют предстоящий форум «саммитом расширения». На нем в БРИКС может вступить вторая после Южной Африки страна континента – Египет. Ожидают своей очереди Эфиопия и Алжир.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит всех глав государств Африки.