Он отметил, что такое решение связано с намерением перезагрузить доверие. Его слова приводит газета Financial Times.

«Лещенко... заявил, что смена руководства необходима, чтобы «улучшить общение по чувствительным темам внутри общества» и перезагрузить «доверие», – говорится в материале.

Как отмечает издание, Лещенко также отметил этническую принадлежность нового главы оборонного ведомства. После ухода Алексея Резникова президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал на пост руководится Минобороны Рустема Умерова. По мнению советника офиса главы государства, такое решение является сигналом России, который свидетельствует о принципиальной позиции по Крыму.

Умеров является крымским татарином. Ему 41 год. В 2022 году входил в состав украинской делегации по мирным переговорам с Россией, которые проходили в Белорусии и Турции. С сентября 2022 года был председателем Фонда государственного имущества Украины, но 4 сентября подал заявление на увольнение с этой должности.

Умер проживал и работал в Крыму. В это время он был советником лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева.

Резникову 57 лет. Он возглавлял украинское Минобороны с ноября 2021 года.

*Экстремистская организация, запрещенная в России