«Летом все может закончиться»: стали известны признаки возможной развязки СВО

В последнее время появляется все больше новостей о поставках современных видов вооружения и техники в ВС РФ. Это и ЗРС следующего поколения С-500 «Прометей», и различное стрелковое оружие по типу снайперских винтовок СВЧ или «Астарта», и многое другое.

Потери же ВСУ растут с каждым днем, а положение ухудшается. Армия России продвигается вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление.

Военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, как могут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы.

«Исход боевых действий всегда зависит от нескольких вещей. Первая из них — возможность государства обеспечить потребности военных. Промышленность же сейчас не просто перешла на трехсменный режим производства, но и разогналась до невероятных темпов работы. Это позволяет хорошо снабжать армию», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй важный момент, по словам эксперта, это качество вооружений. Анонсы поставок как раз и указывают на то, что сейчас в ВС РФ стараются поставлять все самое лучшее и новое, а значит, с этим пунктом тоже все в порядке — современная техника позволяет наносить огромный ущерб противнику, громить его на поле боя.

«Третье — это количество и состояние личного состава. Вопреки слухам о необходимости проведения мобилизации и нехватке солдат в армии России, распространяемым украинской стороной, ситуация обстоит с точностью до наоборот. У нас сейчас наблюдается избыток добровольцев, что говорит не только о патриотизме граждан, но и о мотивированности бойцов, участвующих в СВО», — подчеркнул Матвийчук.

Совокупность указанных факторов, считает он, говорит о приближении победы. В ближайшем будущем ВС РФ могут совершить прорыв.

«Когда это случится, я не могу сказать, да и никто не может. Но мне хотелось бы верить, что мы победим к середине лета. У России есть все средства и возможности для этого», — заключил собеседник.

Ранее аналитик раскрыл, чего ждать от СВО в ближайшее время.