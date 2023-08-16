В Киеве переименуют улицу Ермака
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Киевский городской совет готовит решение о переименовании улицы, названной в честь легендарного русского казачьего атамана, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича. Об этом в среду, 16 августа, сообщило украинское издание «Вести».
Отмечается, что улица получит новое название в честь советского диссидента Михаила Горыни.
На Украине продолжается так называемая политика «дерусификации», в рамках которой все, что связано с русской культурой и Россией, заменяется и переименовывается. В июне Киевский городской совет переименовал еще две улицы в столице Украины.
Новое название получила улица подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова. Теперь она является улицей Андрея Верхогляда – майора 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев, который погиб в 2022 году.
Другое название носит и улица Гвардейская. Ее переименовали в честь националистического батальона «Карпатская сечь».
В августе на мемориале «Родина-мать» был заменен герб СССР на герб Украины, а сам памятник в скором времени переименуют в «Украина-мать».
В 2022 году в Одессе местная администрация демонтировала Памятник основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам – де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову.