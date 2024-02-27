В Конгрессе США готовят резолюцию по отстранению Байдена от власти

В Конгресс США на рассмотрение в самое ближайшее время будет внесена резолюция с призывом к правительству страны воспользоваться 25-й поправкой к конституции, позволяющей законодательно отстранить от власти президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.

Соответствующий документ готовит член палаты представителей США, сенатор Кен Бак. По его словам, глава Белого дома давно и безнадежно не в состоянии выполнять свои прямые обязанности по управлению государством.

«Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку», — сказал конгрессмен.

Бак напомнил о недавнем докладе спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден охарактеризован, как «пожилой человек с плохой памятью». Сенатор подчеркнул, 25-я поправка конституции позволяет запустить процесс отстранения президента США от власти, если большинство сотрудников Белого дома и вице-президент страны придут к выводу о такой необходимости.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов во время своей речи перепутал Россию и Китай.