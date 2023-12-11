В конгрессе заявили, что США хотят войны на Украине

Американское правительство игнорирует возможность заключить мирное соглашение с Россией и прекратить конфликт на территории Украины, так как желает войны. Об этом заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях .

В своем посте она прокомментировала скорый визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В частности, конгрессвумен задалась вопросом, почему при наличии Зеленского в Штатах и отсутствии денег у страны на конфликт, никто в правительстве еще не говорил о том, чтобы заключить мир с российской стороной.

Отвечая на поставленный вопрос, Грин указала на то, что власти Штатов попросту не заинтересованы в том, чтобы прекращать столкновение. Она заявила, что Вашингтон желает войны, и это ужасно.