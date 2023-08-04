В Косово сообщили о нехватке лекарств в сербских больницах

Директор Клинико-больничного центра (КБЦ) Косовска-Митровицы доктор Златан Элек заявил, что в сербских больницах, которые находятся в населенных пунктах Косово и Метохии, заканчиваются лекарства. Об этом Элек рассказал в интервью РИА Новости .

По его словам, лекарства заканчиваются из-за действий Приштины, которые запрещают поставки товаров из центральной Сербии.

«Правительство» самопровозглашенной республики Косово 14 июня запретило въезд в край всему грузовому транспорту с сербской продукцией или сербскими номерами. Затем Приштина разрешила въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы», – сказал Элек.

Он добавил, что на данный момент в республику разрешено ввозить удобрения, сырье и полуфабрикаты, корма для животных, но не лекарства и медицинские средства.

Также Элек подчеркнул, что для сербов ситуация на севере Косова становится невыносимой. По его словам, дефицит лекарственных средств больше всего ощутят жители с хроническими кардиоваскулярными болезнями и диабетики.

«Под угрозой работа родильного отделения и хирургического», – сказал Элек.

Два месяца сербы, проживающие на севере автономного края Косово и Метохии, продолжают проводить мирные акции протеста против намерений Приштины назначить албанских мэров. Сербы протестуют у зданий муниципалитетов Звечан и Лепосавич. Известны случаи самоуправства спецназа косовоалбанской полиции, а также жестких задержаний протестующих.

Косово – непризнанная Россией республика с административным центром в Приштине. На протяжении многих лет, сербы, которые проживают на севере региона, не подчиняются косовоалбанским властям. Периодически появляются сообщения о попытках «подчинить» себе сербов, но Приштина терпит неудачи в этом вопросе.