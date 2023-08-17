В Красноярском крае задержали двух диверсантов

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв базовых станций связи в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Зеленогорск. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

Диверсию планировали последователи запрещенной в РФ организации «Граждане СССР»*. Они хотели совершить подрыв базовых станций «Ростелекома» и «ТрансТелеКома». Отмечается, что таким образом диверсанты намеревались препятствовать рассылке электронных повесток о призыве на военную службу гражданам, подпадающим под мобилизацию, через портал «Госуслуг».

«УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории ЗАТО Зеленогорск пресечен террористический акт», – говорится в сообщении ФСБ.

Следователи пришли к выводу, что диверсанты планировали купить тротиловые шашки и другие средства для подрыва через третье лицо. Сотрудники УФСБ задержали диверсантов при получении взрывчатки. В отношении них заведены уголовные дела.

«Электрохимический завод», которым руководит «Росатом», является градообразующим предприятием ЗАТО Зеленогорск (ранее – Красноярск-45). На предприятии занимаются обогащением урана с обедненным гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.

В среду в ФСБ сообщили о пресечении попытки украинской ДРГ прорваться на территорию Брянской области. По данным ведомства, было ликвидировано четыре бойца группировки.

27 июля сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ВМФ, который планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота. Позже он сообщил, что выполнял поручение украинских спецслужб. У военного изъяли самодельные взрывные устройства с 1 кг тротила.

В августе ФБС обнаружила в Херсонской области пособников ВСУ, которые передавали информацию о местонахождении военной инфраструктуры и солдат в зоне проведения спецоперации.

*признана экстремисткой организацией и запрещена в РФ