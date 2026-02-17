В Кремль через Женеву: Зеленский анонсировал подготовку переговоров с Путиным

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Как отмечается в публикации, Киев считает наиболее действенным методом достижения прогресса по территориальным вопросам именно личный диалог глав государств. Зеленский уже дал поручение своей администрации подготовить проведение будущего саммита в Женеве.

«Зеленский подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве», — говорится в материале.

Ранее украинский президент также обозначил позицию Киева по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, Украина готова рассмотреть вопрос об отводе своих вооруженных сил, но исключительно на паритетных началах. Главным условием является зеркальное отведение подразделений другой стороной на аналогичную дистанцию. Зеленский подчеркнул, что любые мирные инициативы, предполагающие односторонние шаги со стороны Украины, будут отвергнуты, поскольку «люди никогда мне этого не простят».

