В Кремле отреагировали на потенциальное вступление Армении в ЕС

Армения входит в состав ЕАЭС, однако сложно предсказать, как изменится ситуация, если страна решит присоединиться к Европейскому союзу, поскольку одновременное членство в двух различных объединениях невозможно. В то же время Турция также стремится стать частью ЕС, но пока не получает одобрения на этот шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил портал Ura.ru.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных опасениях Кремля в связи с перспективой вступления Армении в ЕС, Песков подчеркнул, что участие в двух разных организациях одновременно, даже гипотетически, нереально.

По его мнению, важно учитывать существующие реалии и действующие механизмы, которые уже доказали свою эффективность и продолжают способствовать развитию стран-участниц.

Ранее сообщалось, что правительство Армении одобрило законодательное предложение о вступлении в ЕС.