Немецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Шольца

СМИ уточняет, что лидеры двух стран пообщались первый раз почти за два года. Также заявляется о долгой подготовке, предшествующей прошедшему диалогу. Из публикации следует, что разговор длился на протяжении часа, однако ни одна из сторон факт диалога так и не подтвердила.

Ранее Олаф Шольц сообщал о возможности разговора с Владимиром Путиным только после согласования с партнерами. А по мнению политолога Юрия Светова, вероятный диалог канцлер мог построить от имени избранного президента США Дональда Трампа.