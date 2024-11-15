Немецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Шольца
SZ: Путин и Шольц провели первый телефонный разговор за почти два года
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Канцлер Германии Олаф Шольц совершил звонок президенту России Владимиру Путину. С этим утверждением выступила газета Süddeutsche Zeitung.
СМИ уточняет, что лидеры двух стран пообщались первый раз почти за два года. Также заявляется о долгой подготовке, предшествующей прошедшему диалогу. Из публикации следует, что разговор длился на протяжении часа, однако ни одна из сторон факт диалога так и не подтвердила.
Ранее Олаф Шольц сообщал о возможности разговора с Владимиром Путиным только после согласования с партнерами. А по мнению политолога Юрия Светова, вероятный диалог канцлер мог построить от имени избранного президента США Дональда Трампа.