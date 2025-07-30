В Кремле заявили о выработанном Россией иммунитете к западным санкциям

Россия выработала иммунитет к санкционному давлению со стороны Запада. Об этом в среду, 30 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп заявил, что сокращает срок для урегулирования конфликта на Украине до 10 дней. По его словам, если Россия за это время не договорится о мире, США введут обещанные санкции.

«Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что за годы санкционного режима Россия адаптировалась ко многим ограничениям, создала систему импортозамещения и переориентировала торговые потоки.

Также российский лидер заявлял, что западные санкции являются нелегитимным воздействием на Москву. Путин призывал иностранные государства перестать вмешиваться в политику России, а особенно — в украинский конфликт.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп выражает сомнения относительно эффективности выбранной им стратегии в отношении РФ.