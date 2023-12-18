В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских миллиардеров

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что на полуострове национализировали более тысячи новых объектов украинских олигархов и политических деятелей. Об этом глава крымского парламента написал в своих соцсетях.

«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании», – написал Константинов.

Он уточнил, что всего в списке находятся порядка 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Константинов добавил, что перечень будет уточняться и расширяться. Глава крымского парламента сообщил, что под национализацию, в частности, попали курортные комплексы – гостинца «Лондон» и «Отель 1001 ночь», а также парк-отель «МАРАТ», расположенный в Гаспре на южном берегу Крыма.

Ранее в Крыму уже национализировали несколько объектов украинских бизнесменов и политиков. Так, под национализацию попала недвижимость экономиста и банкира Рината Ахметова, основателя «ПриватБанка» Игоря Коломойского, экс-премьер министра Украины Арсения Яценюка, нардепа Украины Нестора Шуфрича, а также предпринимателя и политика Сергея Таруты.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, все средства, вырученные с продажи данных объектов, будут направлены на нужды бойцов специальной военной операции на Украине.