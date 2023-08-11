В Крыму три девушки получили штраф за песню Верки Сердючки

Трех девушек-аниматоров оштрафовали за исполнение песни украинской певицы Верки Снрючки (реальное имя – Андрей Данилко). Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила пресс-служба суда Алушты.

Девушкам необходимо выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из аквапарков Алушты. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как девушки танцуют под указанную песню и веселятся. Вскоре работницы публично извинились за свои действия и признали свою вину.

«Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ)… Судом назначен штраф в размере по 15 тысяч рублей каждому привлекаемому», – следует из сообщения пресс-службы суда.

Отмечается, что при вынесении наказания суд учел юный возраст девушек, а также первое привлечение к административной ответственности и раскаяние в случившемся.

В октябре 2022 года в Крыму произошел подобный инцидент. Финалистку конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольгу Валееву оштрафовали за исполнение песни на украинском языке «Червона калина», которая фактически является гимном украинских националистов.

Валеевой предстояло выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Ее подруге, которая выложила ролик с песней в сеть, назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.