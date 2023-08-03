В МИД Италии не нашли признаков причастности России к госперевороту в Нигере

Глава дипломатического ведомства Италии Антонио Таяни заявил в интервью газете la Repubblica, что нет никакой информации, указывающей на причастность России к государственному перевороту в Нигере.

Таяни отметил, что Россия годами умело проникала в африканский регион, но в данном случае протесты носили ярко выраженный антифранцузский характер.

После смещения президента Мохамеда Базума в Нигере прошли акции в поддержку мятежников. Жители африканской страны призывали Россию вмешаться для стабилизации ситуации в регионе.

Россия в этой связи заявляла о необходимости как можно скорее ввести ситуацию в правовое поле. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что для установления мира необходим национальный диалог.