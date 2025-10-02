Россиянский дипломат Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине связана с ограниченными возможностями США оказывать влияние на европейскую политику, пишут РИА Новости . По его словам, в какой-то момент Дональд Трамп осознал, что не может полностью контролировать ситуацию, а в Европе это используется как инструмент для удержания власти.

Мирошник отметил, что нынешние лидеры стран ЕС заинтересованы в поддержании атмосферы напряженности у границ, чтобы оправдать расходы на военно-промышленный комплекс и отвлечь внимание граждан от внутренних проблем — экономического спада, сокращения социальных выплат и кризиса в ряде отраслей.

Дипломат подчеркнул, что завершение конфликта приведет к появлению в Европе альтернативных политиков, готовых задать нынешним властям неприятные вопросы о реальном состоянии экономики и социальной сферы. Он также считает, что украинское государство обречено, поскольку, по его мнению, киевская власть использует население и территорию как ресурс и полигон для испытаний вооружений, что в итоге ведет к деградации экономики и обнищанию населения.

До этого стало известно, что Путин объявил о размещении войск на границе с Финляндией в ответ на расширение НАТО.