Путин объявил о размещении войск на границе с Финляндией в ответ на расширение НАТО

Россия развернет вооруженные силы у границы с Финляндией. Такое решение Владимир Путин объяснил вступлением соседней страны в НАТО и необходимостью создания отдельного военного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин заявил о планах разместить российские войска на границе с Финляндией, где их ранее не было. Это прямое следствие вступления Финляндии в Североатлантический альянс, которое значительно удлинило линию соприкосновения России с блоком НАТО.

Президент пояснил, что теперь Москва вынуждена сформировать в этом регионе отдельный военный округ для обеспечения собственной безопасности. Заявление прозвучало на заседании клуба «Валдай», где глава государства прокомментировал новые геополитические реалии.

