В МИД Польши подтвердили ухудшение отношений с Украиной

Отношения Украины и Польши сейчас не самые хорошие из-за высказываний некоторых представителей украинских властей, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Польский МИД вызвал украинского посла в Варшаве, но, поскольку тот сейчас находится на Украине, на встречу отправится его заместитель.

Напряженность между союзниками возникла после того, как Польша обвинила Украину «в неблагодарности», а в Киеве нервно отреагировали на такие заявления. Заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига назвал это «равнозначным вероломству».

Поводом для обмена взаимными обвинениями стало продление Польшей эмбарго на украинское зерно. Варшава, защищая своих фермеров, согласилась только на его транзит.