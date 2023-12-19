В МИД РФ подготовили ответные меры на 12-й пакет санкций Евросоюза

МИД РФ в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза существенно расширил список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

Речь идет о силовых ведомствах и коммерческих организациях, осуществляющих поставки вооружения киевскому режиму, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц и попыткам конфисковать российские активы, а также тех, кто распространяет клеветническую информацию о России и пытается подорвать ее отношения с другими государствами.

Запрет распространяется и на участников ПАСЕ, которые проголосовали за резолюцию, направленную на неприкрытое вмешательство в выборы президента РФ.

В заявлении МИД отмечается, что действия Евросоюза подрывают международно-правовые основы ООН и носят нелигитимный характер.