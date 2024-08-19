МИД РФ пообещал симметричный ответ ФРГ в случае изъятия российской недвижимости

Если власти Германии решатся изъять российскую недвижимость в Берлине, Россия ответит аналогичным образом в отношении немецкой собственности в Москве, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Региональное отделение Христианско-демократического союза (ХДС) выступило с идеей изъять и продать российскую недвижимость в столице ФРГ, а вырученные средства направить на помощь Украине.

Тяпкин отметил, что подобного развития событий нельзя исключать с учетом «правового нигилизма, воцарившегося на Западе». Он назвал воровством заморозку российских активов и дальнейшие дискуссии по поводу их возможного изъятия.

Ранее Олег Тяпкин заверил, что Россия даст адекватный ответ Польше, если та попытается сбивать российские ракеты над территорией Украины.