В МИД РФ предупредили о распространении в соцсетях фейкового видео с Сергеем Лавровым

В социальных сетях распространяется фейковое видео с министром иностранных дел России с Сергеем Лавровым, предупредили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Для создания дипфейка, сгенерированного с помощью использовалось подлинное видео из интервью Лаврова для документального фильма о Сербии, но на видеоряд наложены слова, которых министр не говорил.

На сайте министерства опубликованы подлинный и не соответствующий действительности варианты. Ответственным пользователям интернета предлагается самим убедиться в отличиях.

Ранее Сергей Лавров в интервью документальному проекту «Нефть» заявил, что США используют нефть и цены на нее как оружие.