В МИД РФ прокомментировали сообщения о якобы недовольстве послом Китая

В МИД РФ дали комментарий касаемо сообщений о нежелательности посещения России китайским послом Чжан Ханьхуэем. Российские представители опровергли подобные новости. Соответствующее заявление было опубликовано на интернет-ресурсе ведомства.

Эти сообщения в ведомстве назвали ложными и провокационными. Там сочли, что они являются «вбросом», призванным нагнетать негативный информационный фон и подорвать взаимоотношений между РФ и КНР.

Уточняется также, что вопросы о нежелательности посла из КНР никто не рассматривал и не планирует.

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны должны объединиться в борьбе с коллективным Западом. Дипломат также сообщил, что союз сторон особенно важен в условиях «нынешней турбулентной ситуации».