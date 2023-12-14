В МИД Румынии вызвали посла России из-за падения беспилотника

Основанием для вызова российского посла стал инцидент с БПЛА близ населенного пункта Гринду.

По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Румынии. Это и причиной вызова посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина на разговор в местный МИД, пишет ТАСС.

«Госсекретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», — отмечает ведомство евроейской страны.

Напомним, в ночь на 14 декабря 2023 года Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотного аппарата. В связи с этим в небо запустили F-16 с авиабазы и Eurofighter. Местом падения беспилотника стала территория поселения Гринду: там нашли воронку глубиной 1,5 м. Предполагают, что неконтролируемое падение обломков воздушной техники произошло после действий на Украине. Однако эту информацию еще проверяют.