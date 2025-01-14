Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Молдовы Михая Попшоя

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отказался комментировать высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она якобы не «не представляет дипломатию».

Захарова отреагировала на слова молдавского министра, написав в своем телеграм-канале что она представляет не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде.

«За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что, несмотря на обвинения Попшоя в использовании ею «пропаганды», она лишь давала конструктивные комментарии по поводу русофобских заявлений представителей официальной власти Молдавии.

Ранее сообщалось о том, что в МИД России заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине.